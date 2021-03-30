Назван российский город с самыми бестактными жителями

Опрос показал, что на первом месте должен быть Ростов-на-Дону.

Эксперты провели опрос, в ходе которого задали россиянам старше 18 лет три вопроса. У них спросили, вмешиваются ли они в чужие разговоры, любят ли давать советы и всегда ли до конца дослушивают собеседника разговора. Об этом пишет РИА Новости.

Оказалось, что самые бестактные люди живут в Ростове-на-Дону. На втором месте оказались жители Воронежа, тройку лидеров замыкает Сочи. В топ-5 также попали Иваново и Белгород. На последнем месте оказался Владивосток – там самые вежливые собеседники.

Известно, что 86% россиян любят раздавать непрошенные советы, 23% — иногда вмешиваются в чужой разговор, 67% людей стараются дослушать собеседника до конца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам дали совет, как дешево защитить смартфон от кражи данных.