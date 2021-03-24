Россиянам дали совет, как дешево защитить смартфон от кражи данных

Россиянам дали совет, как дешево защитить смартфон от кражи данных
Чтобы обезопасить себя от этого, можно приобрести специальный аксессуар для гаджета. Фото: unsplash

Злоумышленники могут украсть данные с экранов смартфона даже в общественные местах. Существует дешевый способ избежать этого, заявил руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Эксперт объяснил в беседе с радио Sputnik, что злоумышленники могут наблюдать за экранами смартфонов и действиями владельцев. Они могут считать текст сообщения, документов, уведомлений или получить информацию о финансах.

Чтобы обезопасить себя от этого, можно приобрести специальный аксессуар для гаджета. Это специальная пленка или стекло-антишпион, которые добавляют оптический слой, скрывающий изображение под определенным углом. При этом из-за аксессуара не теряется качество картинки.

Купить такое стекло можно примерно за 200 рублей. Такая защита также может спасти экран от ударов. Чтобы защитить личные данные бесплатно, можно отключить важные уведомления при походе в общественное место.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы семь лучших смартфонов до 30 тысяч рублей.

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