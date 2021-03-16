Названы семь лучших смартфонов до 30 тысяч рублей

В топ попали гаджеты с выдающимися для их стоимости характеристиками. Фото: unsplash

В топ попали гаджеты с выдающимися для их стоимости характеристиками. Фото: unsplash

Аналитики составили топ лучших смартфонов бюджетного сегмента в 2021 году. В список вошли модели Samsung, Apple, OnePlus и другие.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании International Data Corporation, эксперты выбрали семь лучших недорогих смартфонов, которые продаются за 20-30 тысяч рублей. В топ попали гаджеты с выдающимися для их стоимости характеристиками.

Специалисты включили в рейтинг смартфон Samsung Galaxy A32 с 128 гигабайтами встроенной памяти — его стоимость составляет примерно 22 тысячи рублей. Устройство обладает качественным и крупным экраном, поддерживающем отображение картинки с частотой 90 герц.

В список попал Xiaomi Poco X3, который продается за 21 тысячу рублей. У него высокая производительность, внушительный объем памяти и камеря с четырьмя объективами.

Oppo Reno 4 Lite, который оценили в 23 тысячи рублей, назван «почти флагманским смартфоном», если не брать в расчет бюджетный процессор Mediatek Helio P95.

Также в топ включили Realme 7 Pro, модель Nord от OnePlus, Honor 30S и iPhone 8.

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