В Ленобласти ожидается дождливая, но теплая среда

В Ленобласти ожидается дождливая, но теплая среда
Воздух прогреется до плюс 10 градусов. Фото: pixabay.com

Воздух прогреется днем до плюс 10 градусов.

В Ленинградской области 31 марта ожидается дождливая, но теплая погода. Ночью будет довольно холодно: столбик термометра в некоторых районах опустится до минус двух градусов. Зато днем воздух прогреется до 10 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Известно, что погода будет облачной. Может пойти дождь – как в светлое, так и в темное время суток. Ветер, гуляющий по улицам области, разгонится до 9 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица, так что спасатели просят соблюдать скоростной режим и быть внимательнее. Также есть вероятность тумана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что утренний туман стал причиной массового ДТП на Красина, есть пострадавшие.

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