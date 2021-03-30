В Ленобласти построят три площадки для работы с отходами из Петербурга

В Ленобласти построят три площадки для работы с отходами из Петербурга
Регионы разберутся с мусором. Фото: pixabay.com

Пока что не называются конкретные адреса.

В Ленинградской области построят три площадки для работы с отходами из Санкт-Петербурга. Об этом стало известно сегодня, 30 марта, в ходе совещания с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко.

Известно, что с местами, где появятся площадки для обработки, переработки и утилизации мусора, уже определились, но адреса пока не называются. Сейчас оформляются все необходимые документы, подробности будут сообщены позже.

Напоминаем, что губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко договорились о сотрудничестве в сфере работы с отходами в октябре 2020 года. Каждый регион выделит по 25 миллионов рублей на строительство единого оператора. Петербург и Ленобласти получат блокирующий пакет по 25 % + 1 акция.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рекультивация мусорного полигона «Красный Бор» под Петербургом обойдется минимум в 10 млрд рублей.

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