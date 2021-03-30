Врач заявил о влиянии питания в детстве на формирование личности

То, как питается ребенок в детстве, влияет на его будущее. Фото: pixabay

То, как питается ребенок в детстве, влияет на его будущее. Фото: pixabay

Эксперт убежден, что стиль питания влияет на умственное и физическое развитие.

Доктор медицинских наук, эксперт Михаил Гинзбург рассказал, как питание в детстве влияет на формирование личности. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что человеку, чтобы быть здоровым, нужно хорошо питаться и получать из еды витамин D, омега-3 жирных кислот, йод, цинк, магний и другие вещества. При неправильном питании ребенок получает неполноценное умственное и физическое развитие. Гинзбург убежден, что плохое питание в детстве делает из человека не самого успешного взрослого.

«Ожирение в детском возрасте — это стопроцентный предиктор ожирения во взрослом возрасте. Ожирение у ребенка обязательно перейдет во взрослое состояние»,

— отметил врач.

Эксперт призвал ограничить детям доступ к фаст-фуду, нездоровым завтракам и сладостям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что американские диетологи развеяли мифы о здоровом питании.