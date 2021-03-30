В Петербурге осталось более 45 тысяч доз вакцины от коронавируса

Всего за весь период вакцинации в город поступило более 465,6 тысяч комплектов препарата.

В Санкт-Петербургских поликлиниках осталось более 45 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в справке межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, опубликованной на сайте Смольного.

На данный момент полный цикл вакцинации прошли 274 тысяч человек. За весь период в город доставили 465 842 комплекта препарата. Известно, что за прошедшие сутки были привиты 8,2 тысячи человек. Чем больше петербуржцев сделают прививку, тем выше шанс приостановить распространение коронавируса и предотвратить пандемию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Греции скончалась пожилая женщина через полчаса после вакцинации от коронавируса. Пациентку нашли рядом с больницей спустя пару минут после ее ухода.