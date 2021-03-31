Спасатели за 10 минут потушили полыхающий автомобиль в Бокситогорске

В Бокситогорском районе Ленобласти среди ночи загорелся легковой автомобиль. Машина была припаркована у одного из жилых домов.

Возгорание случилось в среду, 31 марта, на улице Павлова в Бокситогорске. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:28. К месту происшествия оперативно выехали четыре сотрудника на одной спец машине.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к 2:37 спасатели полностью потушили пламя.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что неисправная проводка могла стать причиной пожара в частном доме в Ленобласти.