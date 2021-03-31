Гидрометцентр спрогнозировал заморозки в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что на территорию европейской части России надвигаются ночные заморозки. Температура будет опускаться ниже нуля.

Вильфанд заявил, что в эту пятницу ожидаются осадки. Ночью столбики термометров покажут от нуля до +5 градусов. Однако уже в ночь на субботу подморозит до -3…+2 градусов. Следующей ночью температура воздуха составит от нуля до -5 градусов.

Также в пятницу придут дожди и мокрый снег. В субботу ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие осадки, передает РИА Новости.

Синоптик уточнил, в четверг, перед похолоданием, установится самая высокая температура: будет от +7 до +13 градусов. Далее будет холодать до 5-6 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге потеплеет до +8 градусов.