В среду в Петербурге потеплеет до +8 градусов

В среду жителей Северной столицы вновь ожидают небольшие дожди.

Сегодня, 31 марта, подует западный ветер со скоростью 3-9 метров в секунду. Температура воздуха в дневное время поднимется д 6-8 градусов тепла.

Согласно ежедневному прогнозу по городу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в городе пройдут небольшие дожди. Атмосферное давление будет оставаться стабильным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области 31 марта ожидается дождливая, но теплая погода. Известно, что погода будет облачной. Может пойти дождь – как в светлое, так и в темное время суток.