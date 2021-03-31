В среду в Петербурге потеплеет до +8 градусов

В среду в Петербурге потеплеет до +8 градусов
В городе пройдут кратковременные дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В среду жителей Северной столицы вновь ожидают небольшие дожди.

Сегодня, 31 марта, подует западный ветер со скоростью 3-9 метров в секунду. Температура воздуха в дневное время поднимется д 6-8 градусов тепла.

Согласно ежедневному прогнозу по городу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в городе пройдут небольшие дожди. Атмосферное давление будет оставаться стабильным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области 31 марта ожидается дождливая, но теплая погода. Известно, что погода будет облачной. Может пойти дождь – как в светлое, так и в темное время суток.

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