Спасатели предупредили петербуржцев о тумане

Спасатели предупреждают жителей Северной столицы о тумане. Автомобилистам и пешеходам следует быть особенно внимательными.

Об этом стало известно сегодня, 31 марта. По данным ГУ МЧС России по Петербургу, в утреннее время в Петербурге и пригородах местами ожидается туман. Видимость при такой погоде составит менее 500 метров.

Спасатели рекомендуют автовладельцам отказаться от дальних поездок, а также снизить скорость для безопасности.

При движении по трассам в условиях тумана следует прижиматься правее, ориентируясь на деревья и кусты на обочине. Пешеходам в такую погоду необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в последний день марта в Петербурге потеплеет до +7 и пройдут дожди.