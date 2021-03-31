В последний день марта в Петербурге потеплеет до +7 и пройдут дожди

В последний день марта в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В среду, 31 марта, синоптическую ситуацию в городе сформирует тыловая, более холодная часть циклона. Температура воздуха поднимется до 5-7 градусов тепла, в Ленобласти сегодня потеплеет до +8.

Подует западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что гидрометцентр спрогнозировал заморозки в европейской части России. Температура будет опускаться ниже нуля.