Из окна на Советском переулке выпал ребенок

Инцидент произошел в одном из домов на Советском проспекте в Невском районе Петербурга. Скриншот: Google Maps

Инцидент произошел в одном из домов на Советском проспекте в Невском районе Петербурга. Скриншот: Google Maps

В Петербурге возле парадной дома по Советскому проспекте обнаружили тело 3-летнего ребенка.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 09:00 по недосмотру матери 1992 года рождения, ребенок выпал из окна своей квартиры, расположенной на 9-м этаже 25 этажного дома по Советскому проспекту. В результате падения ребенок скончался на месте происшествия.

Известно, что семья полная, на профилактическом учете не состоит.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Ранее gazeta.spb.ru писала, что подобные случаи в Петербурге стали пугающе частыми. Так, 26 марта в Парголово из окна пятиэтажки по недосмотру родителей выпал 6-летний мальчик.