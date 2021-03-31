Следователи в Петербурге завели дело о доведении до самоубийства после смерти 16-летнего подростка

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело, открытое по факту доведения до самоубийства.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 29 марта марта через службу скорой помощи в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины в квартире на проспекте Обуховской Обороны. Было установлено, что погиб 16-летний мальчик, ученик девятого класса. Предсмертной записки он не оставил.

В полиции утверждают, что семья погибшего полная и благополучная. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кронштадте в больницу доставили 16-летнюю девочку с отравлением лекарствами. Ученица 10-го класса была госпитализирована из своей квартиры на Кронштадтской улице.