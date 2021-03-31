Спасатели вытащили женщину из полыхающей квартиры на Гражданском

Спасатели вытащили женщину из полыхающей квартиры на Гражданском
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Калининском районе Петербурга сегодня утром произошел пожар. Спасатели вывели из горящей квартиры пожилую женщину.

Возгорание случилось в среду, 31 марта, в пятиэтажном доме № 124 по Гражданскому проспекту. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:08. Пожар тушили по первому номеру сложности.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в двухкомнатной 45-метровой квартире, которая была сильно захламлена, горели коридор, кухня и комната. Всего площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Из огня спасли женщину, предположительно 50-ти лет. Её передали медикам скорой. С вышележащих этажей эвакуировали двух человек.

Полностью пожар потушили в 11:32. С огнем боролись две единицы техники и девять сотрудников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели за 10 минут потушили полыхающий автомобиль в Бокситогорске.

ГУ МЧС России по Петербургу новости СПб


 

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