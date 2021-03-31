Полузатопленный «Академик Якутин» выпустил топливо в Волхов у Малого Чернавино

В рамках паводкового осмотра запланирован отбором проб рядом с полузатопленным судном. Фото: Pixabay

В рамках паводкового осмотра запланирован отбором проб рядом с полузатопленным судном. Фото: Pixabay

Северо-Западное управление Росприроднадзора проведет проверку с отбором проб в зоне подтопления судна «Академик Якутин» в реке Волхов.

В среду в управление обратились жители Волховского района Ленобласти, которые сообщили о наличии нефтяных пятен у причала в деревне Малое Чернавино на реке Волхов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, полученные сведения переданы в местную администрацию для принятия мер по локализации загрязнения. В настоящее время решается вопрос об установке вокруг судна боновых заграждений.

По результатам их обследования Росприроднадзор инициирует административное производство в отношении собственника «Академика Якутина» по факту загрязнения реки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор требует с «Водоканала Кировского района» 213 млн рублей за загрязнение Невы.