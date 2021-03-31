В Роспотребнадзоре опровергли вспышку инфекционного заболевания в гимназии на Васильевском

Один из корпусов гимназии №642 "Земля и Вселенная" находится на улице Опочинина, 35. Фото: Google Maps

Один из корпусов гимназии №642 "Земля и Вселенная" находится на улице Опочинина, 35. Фото: Google Maps

В Управлении социального питания Санкт-Петербурга прокомментировали информацию о якобы вспышке инфекционного заболевания в гимназии №642 «Земля и Вселенная» на улице Опочинина в Василеостровском районе.

По данным ведомства, 30 марта трое учащихся образовательного учреждения были госпитализированы с предварительным диагнозом «гастроэнтерит», сейчас в больнице остаются двое учеников. При этом с 29 по 31 марта включительно никто из учеников не обращался с жалобами на возможное отравление в школьный медкабинет.

Региональный Роспотребнадзор по итогам внеплановой проверки не нашел признаков возникновения очага инфекции в гимназии — организация питания в школе осуществляется в полном соответсвии с санитарными нормами и правилами.

Управление соцпитания по поручению вице-губернатора Олега Эргашева дополнительно изучит условия предоставления школьникам завтраков и обедов, но в ведомстве отмечают, что с начала года на горячую линию не поступило ни одной жалобы по поводу организации питания в данном учреждении. Ситуация, подчеркивают в управлении, находится на контроле профильных ведомств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что администрация Василеостровского района также опровергла массовое отравление детей в гимназии №642.