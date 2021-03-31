Нарколог озвучил главную причину алкоголизма в России

Алкоголь воспринимается как способ борьбы со стрессом, однако его эффект обманчив. Фото: pixabay

Алкоголь воспринимается как способ борьбы со стрессом, однако его эффект обманчив. Фото: pixabay

Психиатр-нарколог Ивери Кизицкий рассказал, что является главной причиной систематического употребления спиртного мужчинами и женщинами.

По его словам, в основе алкоголизма лежит так называемая стрессовая теорийки Ганса Селье. Согласно ей, все причины стресса должны компенсироваться и декомпенсироваться, если напряжение не спадает. В таком случае многие прибегают к «помощи» алкоголя или других якобы антистрессовых веществ, объяснил специалист в интервью «Ленте.ру».

Кизицкий отметил, что в зоне риска из-за постоянного стресса находятся примерно семь из каждых десяти человек. Врач считает, что люди не стали бы прибегать к столь опасному способу борьбы с неврозами, но не знают другого выхода. В связи с этим важно просвещать граждан о возможности профессионального, медикаментозного или психотерапевтического лечения стрессовых состояний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о категорически противопоказанных процедурах при восстановлении обоняния после ковида.