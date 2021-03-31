«Бита, самокат и камень»: пассажиры такси набросились на водителя на Невском

В центре Петербурга среди ночи произошла драка. Конфликт разгорелся между пассажирами и водителем такси.

Потасовка произошла на Невском проспекте. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Подрались пассажиры с таксистом. В ход шли бита, самокат и камень», — написал автор записи.

На кадрах видно, что участники конфликта что-то долго выясняли, а после перешли от слов к делу. Затем водитель сел в автомобиль и попытался уехать, но агрессивные пассажиры встали на пути. Когда мужчины начали бить по машине кулаками и камнем, попытавшись залезть в машину, водитель нажал педаль газа и скрылся.

Причины случившегося не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Большевиков произошла драка между водителем иномарки и трактористом.