В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 23 тыс. человек

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 23601 человека.

Об этом стало известно в четверг, 1 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 14988 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1447 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1156 человек. Добровольцы выполнили 6517 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунитет к COVID после вакцинации не приобретают 10% привитых.