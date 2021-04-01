«Бита, самокат и камень»: как петербуржцы конфликтуют с таксистами

Минувшей ночью на углу Невского и Литейного проспекта в неравной битве схлестнулись таксист и двое его пассажиров.

Очевидцы инцидента записали происходящее на камеру и опубликовали во «ВКонтакте». Сначала мужчины что-то бурно обсуждали, а затем, когда водитель попытался уехать, пассажиры встали у него на пути, намереваясь выяснять отношения на кулаках. На кадрах видео заметно, что участники конфликта используют в качестве средств нападения камни, бейсбольную биту и даже к несчастью припаркованные рядом электросамокаты. Причина драки, правда, так и осталась невыясненной.

Заметим, что конфликты с таксистами в Северной столице, к сожалению, не редкость. Так, недавно 23-летний петербуржец напал на водителя такси на проспекте Просвещения. Преступник силой отнял у таксиста смартфон, а мужчин чудом удалось выбежать из машины и спастись. Правоохранители, однако, успели оперативно разыскать и задержать злоумышленника — он скрывался в Парголово и, как выяснилось, ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

А в середине марта, к примеру, двое нетрезвых горожан решили угнать у доставившего их домой таксиста Volkswagen Polo. Вместе с машиной хулиганы прихватили и телефон водителя. Инцидент произошел возле дома №94 по проспекту Луначарского. Мужчин вскоре нашли, их привлекут к административной и уголовной ответственности, а также к материальному ответу перед таксистом: в общей сложности, пострадавший оценил ущерб в 41 тысячу рублей.

Стоит добавить, что и таксисты нередко становятся инициаторами конфликтов и скандальных ситуаций. Недаром Комитет по транспорту инициировал опрос среди горожан на тему необходимости разработки кодекса этики для таксистов. Это произошло после резонансного случая с водителем «Ситимобил», мастурбировавшим на глазах у клиентки по дороге в Пулково.