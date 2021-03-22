Жители Петербурга поддержали идею создания кодекса этики таксистов

Жители Петербурга поддержали идею создания кодекса этики таксистов
"Таксомоторные перевозки год от года становятся все более востребованными, и очень важно усовершенствовать подход к качеству оказания услуг в данной сфере", - отметил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. Фото: pixabay

По инициативе Комитета по транспорту на сервисе «Городской диалог» Единой карты петербуржца провели опрос на тему необходимости разработки кодекса этики для таксистов.

Большинство респондентов (62%) поддержали идею, считая, что данный кодекс поможет регулировать взаимоотношения между водителями и пассажирами. При этом 96% участников опроса выразили готовность соблюдать все требования такого кодекса, если его примут.

Главными характеристиками «этичного» водителя петербуржцы называют знание правил дорожного движения и аккуратное вождение. «Стандарты качества транспортного обслуживания населения будут разработаны с учетом мнения как перевозчиков, так и пассажиров — жителей нашего города», — прокомментировал инициативу председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вакансия таксиста оказалась наиболее востребованной.

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