Из-за эпидемии Пхеньян активно покидают послы

Из-за эпидемии Пхеньян активно покидают послы
Из-за эпидемии Пхеньян активно покидают послы Фото: pixabay.com

КНДР в связи пандемией покинула значительная часть иностранных дипломатов. Также уехал персонал международных гуманитарных организаций. В стране наблюдается острый дефицит товаров, в том числе лекарств.

18 марта из Пхеньяна выехала уже 38 иностранных граждан. Сейчас иностранцев в КНДР менее 290 человек. Далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем.

Так, по данным посольства РФ, закрыты представительства Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций.

Свои государства сейчас здесь представляют только 9 послов. Российская дипмиссия в Пхеньяне продолжает свою работу.

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