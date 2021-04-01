С 1 апреля изменилась минимальная стоимость пачки сигарет

В России с 1 апреля вступил в силу закон, теперь минимальная цена пачки сигарет стоит 108 рублей. Стоимость сигарет будет рассчитывать Минсельхоз на основании минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки и налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в эфире телеканала Russia Today отметила, что табачные изделия дорожают, зато дешевеет здоровый образ жизни.

Она также напомнила, что когда только запретили курить в общественных местах, это воспринималось со скепсисом. Люди были уверены, что это не поможет народу отказаться от вредной привычки. Позже курение запретили в аэропортах, на данный момент люди побороли в себе пагубную страсть, а молодому поколению курение перестало быть интересным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на рынке в Петербурге нашли контрафактные сигареты на 100 млн рублей.