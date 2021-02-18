На рынке в Петербурге нашли контрафактные сигареты на 100 млн рублей

Некоторые табачные изделия привезли в Россию из Белоруссии и Казахстана.

В Санкт-Петербурге сегодня, 18 февраля, сотрудники ФСБ и полиции нагрянули на рынок в Апраксином дворе. В ходе проверки были обнаружены 125 тысяч блоков табачных изделий, чья рыночная стоимость превышает 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по городу и Ленинградской области.

Отмечается, что часть табачных изделий попала на территорию России из Белоруссии и Казахстана. В связи с продажей контрафактных сигарет были задержаны участки преступной группы, но непонятно, сколько именно человек занимались перевозкой, хранением и продажей табачных изделий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Калининской базе изъяли 10 тонн томатов, огурцов и шампиньонов без документов. Партию арестовали до выяснения. Таким образом, если владельцы не покажут соответствующие документы на товар, то овощи будут уничтожены.