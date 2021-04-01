После ДТП в центре Москвы возбуждено уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била

Блогеру грозит реальный срок до двух лет лишения свободы. Фото: pixabay.com

Блогеру грозит реальный срок до двух лет лишения свободы. Фото: pixabay.com

Блогера задержали, пока что ему избирают меру пресечения.

В Москве возбудили уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била после массовой аварии в центре города. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в ГУ МВД по столице.

Известно, что блогера задержали, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Эдварду Билу может грозить лишение свободы сроком до двух лет.

Напоминаем, что сегодня, 1 апреля, на Смоленской площади в Москве произошло массовое ДТП – в нем приняли участие пять машин. Виновником аварии может быть блогер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль виновного в крупном ДТП на Садовом кольце в Москве нарушил ПДД более 400 раз за три месяца.