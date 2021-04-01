Врачу-нефрологу, признавшемуся в убийстве жены, продлили срок задержания

Он будет находиться под арестом еще 72 часа.

Октябрьский районный суд вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа врачу-нефрологу, который признался в убийстве и расчленении супруги. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Подозреваемого задержали 30 марта, а первого апреля ему предъявили обвинение. Судебное заседание отложено по ходатайству защитника.

Напоминаем, что гинеколог пропала без вести в 2010 году. Ее долгие годы разыскивали, пока в 2021 году не выяснилось, что в преступлении замешан супруг женщины. Он признался, что убил гинеколога, расчленил и выбросил останки в мусорные контейнеры. На все это он пошел ради любви: сразу после пропажи женщины врач женился.

В том, что специалист виноват в смерти гинеколога, был убежден его отец. Он добился приема у главы СК Александра Бастрыкина, благодаря чему подозреваемый и был пойман.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что продолжение петербургских традиций: нефролог Земченков признался в расчленении пропавшей 11 лет назад супруги.