В Петербурге ребенка, погибшей от коронавируса матери, передадут его тете

В Петербурге ребенка, погибшей от коронавируса матери, передадут его тете
Малыш за неделю лишился всей семьи. Фото: https://pixabay.com

Потенциальная опекунша проживает в Мордовии и готова заняться воспитанием младенца.

В Санкт-Петербурге решается дальнейшая судьба малыша, мать которого погибла из-за коронавируса. Ожидается, что ребенок будет жить с тетей из Мордовии. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка.

Малыш Кирея в ближайшее время планируют передать под опеку тете. Известно, что его мать, а также дедушка и бабушка умерли из-за последствий заражения инфекцией. После этого объявился мужчина, объявивший себя биологическим отцом Кирея, но досудебная генетическая экспертиза показала, что это не так.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге семья новорожденного умерла от коронавируса всего за неделю. Женщина, когда рожала малыша, уже находилась на аппарате ИВЛ.

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