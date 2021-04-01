«Спутник V» будут использовать в Панаме

Препарат зарегистрировать в рамках ускоренной процедуры.

Власти Панамы объявили о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Процесс был осуществлен в рамках ускоренной процедуры. Об этом заявила представитель Минздрава центральноамериканской страны Эльвиа Лау.

Теперь в республике могут экстренно использовать препарат. В ведомстве отметили, что изучили «Спутник V» и пришли к выводу, что вакцина безопасная и эффективная.

Напоминаем, что российский препарат одобрили в нескольких десятках стран. Сейчас его проверяют страны Евросоюза, результаты исследований будут известны в ближайшие недели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в марте снизилось количество зараженных коронавирусом. Также упало число госпитализаций. Эксперты считают, что ситуация налаживается.