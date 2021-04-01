В Ленобласти из Вуоксы достали тело мужчины

Мужчина, скорее всего, намеревался порыбачить.

В Приозерском районе 1 апреля из реки Вуокса достали бездыханное тело мужчины. По предварительным данным, он хотел порыбачить и провалился под лед. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось недалеко от поселка Мельниково. Мужчина, несмотря на весеннюю оттепель и многочисленные предупреждения сотрудников МЧС об опасности выхода на лед, отправился на рыбалку. В итоге он провалился в воду и утонул. Спасатели бросились ему на помощь, но спасти жизнь не успели.

Напоминаем, что в Приозерском районе днем воздух прогрелся до плюс семи градусов. В такую погоду ни в коем случае нельзя выходить на поверхность водоема.

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