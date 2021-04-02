Роза Сябитова намерена избавиться от силиконовой груди

Телеведущая популярной программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова шокировала поклонников намерением избавиться от силиконовых имплантов из груди.

Пластическую операцию телесваха сделала еще в 2012 году. Платить за косметическое вмешательство ей не пришлось — процедура была рекламной.

«Я решила убрать импланты, думаю, сделаю это ближе к зиме», — заявила Сябитова в беседе с изданием Sobesednik.ru Роза Сябитова.

Телеведущая призналась, что искусственная грудь требует к себе повышенного внимания. Кроме того, звезде приходится спать исключительно на боку, так как отдыхать в другом положении с имплантами невозможно.

Теперь Сябитова отговаривает девушек от подобных операций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об экстренной госпитализации Розы Сябитовой. Новостью она поделилась в своем Instagram-аккаунте.