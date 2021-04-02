США поддержат Украину при конфликте с Россией

США поддержат Украину при конфликте с Россией
США поддержат Украину при конфликте с Россией. Фото: Pixabay

Соединенные Штаты Америки пообещали поддержать Укриану, если обостриться обстановка в Донбассе, заявила пресс-служба Минобор Украины. Также она сообщила о телефонных переговорах руководителя Минобор Андрея Тарана и главы Пентагона Ллойда Остина. Коллеги обсудили обстановку в Донбассе и обвинили Россию в нежелании соблюдать перемирие.

Ллойд Остин отметил, что в случае военной агрессии России США будут помогать Украине. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Остин в разговоре с Тараном осудил эскалацию провокаций России и подтвердил готовность Америки помочь Украине справиться с российской агрессией. Кирби отметил, что Соединенные Штаты ещё пять лет назад выделили Украине более двух миллиардов долларов на безопасность в военное сфере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Украина подготовила стратегию по «деоккупации» Крыма.

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