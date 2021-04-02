Разговоры о грядущем конфликте России с Украиной неправда

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что новости о конфликте с Украиной неправда, сообщает РИА «Новости». Руденко заявил, что у России нет интереса конфликтовать с Украиной, тем более с применением оружия.

«Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией — это пример очередного фейка, — заявил Андрей Руденко.

26 марта Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные заметили батальонные тактические группы у границы Украины Россия отрицает подготовку к военным действиям. Передвижение военной техники по Крымскому мосту и в других местах связано с плановыми учениями военных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что США пообещали поддержать Укриану, если обостриться обстановка в Донбассе.