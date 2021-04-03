Песков заявил, что усиление войск НАТО на Украине говорит о необходимости дополнительных мер

Песков заявил, что усиление войск НАТО на Украине говорит о необходимости дополнительных мер
От российской стороны потребуются меры. Фото: kremlin.ru

Приход военных Соединенных Штатов Америки на Украине ведет за собой принятие Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Песков отметил, что подобное развитие событий, однозначно, посодействовало бы последующему возрастанию напряженности ситуации рядом с российскими границами.

По словам пресс-секретаря РФ, абсолютно точно, это потребует дополнительных мер от России по обеспечению своей безопасности.

Когда у представителя Кремля попытались уточнить, какие именно это будут меры, то Песков отрезал, что «все, которые необходимы».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина сказал, что российский лидер владеет двумя языками: немецким и английским. А для того, чтобы не потерять сноровку, Путин зачастую вливается в лингвистическая среду.

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