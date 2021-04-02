Кравчук сказал, что Украина враг России

Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина для России враг, а Белоруссия «холуй». Об этом сообщает РИА «Новости».

Высказывание Кравчука оказалось аллюзией к словам русского писателя Александра Солженицына.

Так, представитель Украины в контактной группе по Донбассу объяснил, что у России отсутствуют друзья, однако есть враги или холуи.

В данной ситуации Кравчук абсолютно уверенно заявил, что враг для Российской Федерации это Украина, а холуй Белоруссия.

«Как сказал Солженицын, «у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи». Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия. И это очевидно», — сказал Кравчук.

Также чиновник заметил, что населению Украины необходимо

Он добавил, что украинцам следует упрочнять общность народа, преодолеть разногласия там, где есть общенациональный интерес. В этом случае, по словам Кравчука, произойдет достижение мира и победа над коронавирусом.

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