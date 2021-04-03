Закладчик с растительными наркотиками задержан на Петергофском шоссе

Полиция задержала закладчика с наркотиками. Фото: ГУ МВД по СПб

Полиция задержала закладчика с наркотиками. Фото: ГУ МВД по СПб

Сотрудники полиции с поличным задержали 25-летнего закладчика, который орудовал в Красносельском районе.

По информации петербургского главка МВД, злоумышленник был задержан 1 апреля у дома №79 по Петергофскому шоссе. При нем нашли девять свертков, в каждом было по 1 грамму растительного наркотика.

Правоохранители выяснили, что мужчина осуществлял сбыт наркотиков через посредством закладок, а сами наркотики продавались в интернет-магазине в даркнете. Задержанный выполнял роль кладмена.

Вместе с этим стражи порядка установили координаты и нашли шесть закладок с почти 300 граммами различных веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотических веществ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кингисеппе задержали мужчину, размахивавшего предметом, похожим на гранату.