Стритрейсер извинился перед петербуржцами за ночной дрифт у Александринского театра

Стритрейсер извинился перед петербуржцами за ночной дрифт у Александринского театра
Стритрейсер извинился перед петербуржцами. Фото: ГУ МВД по СПб

Полиция нашла стритрейсеров, гонявших по площади Островского в центре Петербурга. Видео с их дрифтом распространилось в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу, гонщики устроили заезд у Александринского театра в ночь на 2 апреля. Правоохранители установили личности стритрейсеров, чьи машины засветились на видео. Ими оказались двое водителей «Ниссанов» — 29-летний мужчина из Сахалинской области и его товарищ из Курортного района.

Стритрейсер извинился перед петербуржцами. Фото: ГУ МВД по СПб
Стритрейсер извинился перед петербуржцами. Фото: ГУ МВД по СПб

Причем первый из них уже привлечен к административной ответственности за переделку иномарки в «спортивный болид». Кроме того, его водительские права были просрочены. Также были выявлены признаки подделки идентификационных номеров, за это ему может грозить уже уголовная ответственность.

Гонщик принес извинения петербуржцам за нарушенное спокойствие, назвав этот инцидент хорошим уроком.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сбежавший с места смертельного ДТП водитель фуры отправится под суд: трагические аварии в Петербурге продолжаются.

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