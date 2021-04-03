Беглов поздравил Радина с избранием на пост председателя Союза журналистов

Губернатор Александр Беглов поздравил нового председателя Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Андрея Радина с избранием на пост.

Нового председателя союза избрали на съезде организации в субботу, 3 апреля. Делегаты единогласно проголосовали за кандидатуру Андрея Радина.

По словам Беглова, за плечами журналиста огромный опыт работы на городских и федеральных телеканалах. Он отметил, что у Смольного сложились конструктивные отношения с городскими СМИ, которые открыто пишут о том, что нужно улучшить в городе.

«Уверен, с приходом Андрея Радина на пост председателя организации наше взаимодействие укрепится и будет способствовать всесторонней и объективной информированности петербуржцев обо всех городских событиях», — добавил градоначальник.

Также в ходе съезда был расширен состав правления Союза, в него вошли молодые журналисты из разных СМИ. Также был принят новый устав Союза для приведения его деятельности в соответствии с федеральным законодательством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что союз журналистов Петербурга и Ленобласти возглавил Андрей Радин.