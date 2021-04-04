В Купчино в ходе рейда задержали почти 50 нелегальных мигрантов

Полицейские также раздали жителям домов памятки об участившихся случаях мошенничества. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полицейские также раздали жителям домов памятки об участившихся случаях мошенничества. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полицейские провели профилактический рейд во Фрунзенском районе Петербурга. В одном из домов был обнаружен нелегальный хостел для иностранцев.

В четверг, 1 апреля, стражи порядка обошли 2 271 квартиру. Особое внимание в ходе проверки уделялось выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате 49 иностранных граждан были доставлены в отделы полиции, из них 20 человек в итоге оштрафованы.

В одной из квартир на улице Турку правоохранители выявили факт фиктивной массовой постановки на миграционный учет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В доме № 118 по Бухарестской улице обнаружен нелегальный хостел — 17 жильцов доставили в полицию. В доме № 29 по улице Димитрова полицейские изъяли ружье, его владелец привлечен к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время рейда по домам цыган в Ленобласти нашли наркоплантацию и оружие.