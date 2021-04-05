Психолог рассказала о пользе негативных эмоций

Психолог рассказала о пользе негативных эмоций
Благодаря таким эмоциям человек растет и избавляется от инфантилизма. Фото: pixabay.com

Обиды и огорчения могут оказаться полезными, если правильно к ним относиться. Об этом рассказала кандидат психологических наук Светлана Колосова.

По ее словам, страдания являются неотъемлемой частью жизни, которая содержит в себе рождение и смерть, здоровье и болезни, молодость и старость. Огорчения помогают расти, а позже дают возможность контролировать свои негативные эмоции.

Специалист рассказала в эфире радио Sputnik, что негативные эмоции нельзя погружаться надолго, делая их концепцией жизни. Следует обратиться за помощью к специалисту, если слабость стала разрушительной силой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как определить наступление депрессии.

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