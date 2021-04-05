В Петербурге раскрыли убийство курсанта МВД, совершенное семь лет назад

Сотрудники полиции раскрыли убийство курсанта Санкт-Петербургского университета МВД, которое произошло семь лет назад. 19-летнего жителя застрелили.

Об этом стало известно сегодня, 5 апреля. В результате проведенных правоохранителями розыскных мероприятий получена информация о возможной причастности к совершению преступления 32-летнего петербуржца, который отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, мужчина был осужден в 2018 году на 19,6 лет лишения свободы за несколько тяжких и особо тяжких преступлений. При этом он дал признательные показания по факту убийства курсанта.

Следователи СКР по Петербургу возбудили против него уголовное дело.

Напомним, 19-летнего парня застрелили в феврале 2014 году на улице Уточкина, когда он после учебы возвращался домой в форменном обмундировании.

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