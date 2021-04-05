Насилие в Петербурге не утихает: мужчина и женщина изнасиловали прохожую в Пушкине

В субботу, 3 апреля, в городе Пушкин под Петербургом 32-летняя помощница воспитателя детского стала жертвой насилия.

Пострадавшая обратилась в полицию на следующий день после инцидента. Женщина объяснил, что в период с 5 утра до 23 часов вечера водном из домов по Саперной улице её изнасиловали неизвестные мужчина и женщина, называвшие себя «Алексей» и «Евгения». Подозреваемых задержали по горячим следам, ими оказались местные безработные жители 47 и 40 лет.

Подробности инцидента пока выясняются, вероятных преступников поместили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Отметим, что в Северной столице до сих пор не снижается количество жертв «насильственных действий сексуального характера».

Между тем, пострадавшие от насилия и сами иногда отправляются на скамью подсудимых. В последний раз, к счастью, справедливость восторжествовала. 26 марта Ленинский районный суд оправдал и отпустил женщину, которая убила своего обидчика, защищаясь, когда он пытался её изнасиловать.

В июле 2020 года петербурженка всадила нож в своего приятеля, который насильно раздел собеседницу и пытался душить собственным ремнем, прижимая к стене. Изначально пострадавшую хотели осудить по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ), но затем дело переквалифицировали на «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» (ст. 108 УК РФ). Девушку отпустили из-под стражи в зале суда.

У этой истории относительно счастливый конец, но бытовое насилие нередко имеет трагичное завершение для женщин. Как отметил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов, на фоне пандемии в Северной столице обострилась проблема домашнего насилия. Так, в прошлом году жительницы города написали в полицию больше 6 тысяч заявлений, но лишь 7% стали основанием для возбуждения уголовных дел. Омбудсмен считает недостаточными меры, принимаемые властями для защиты женщин от нападений со стороны партнеров.

К сожалению, не менее регулярно встречаются случаи насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним. К примеру, 30 марта безработный 35-летний житель Выборга изнасиловал свою 11-летнюю дочь. Мужчину, правда, задержали по горячим следам — теперь подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.

В тот же день полицейские Петербурга надели наручники на специалиста по работе с молодёжью, который в течение пяти лет регулярно насиловал свою падчерицу. Девушка написала заявление на преступника еще в мае 2020-го, но разыскивать насильника пришлось почти год.