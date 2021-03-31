В Петербурге задержали специалиста по работе с молодежью, пять лет насиловавшего падчерицу

В Петербурге задержали местного жителя, подозреваемого в изнасиловании своей падчерицы. По словам пострадавшей, мужчина делал это в течение пяти лет.

В мае прошлого года в отдел полиции обратилась 24-летняя девушка, работающая уборщицей в роддоме. Она рассказала, что в период с 2004 по 2009 год ее неоднократно насиловал 46-летний отчим, работающий специалистом по работе с молодежью в подростково-молодежном центре.

Как стало известно gazeta.spb, 31 мая 2020 года по данному факту возбудили уголовное дело.

Во вторник, 30 марта, в ходе розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что россиянку изнасиловали во время трэш-стрима ради денег. Также молодые люди разгромили квартиру, в которой все происходило.