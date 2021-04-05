На КАД между развязками с Выборгским и Энгельса полностью перекроют движение

Ограничения будут действовать всего 20 минут на протяжении нескольких дней.

НА КАД, на участке между транспортной развязкой на пересечении с Выборгским шоссе и развязкой на пересечении с проспектом Энгельса, ожидается полное перекрытие движения. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения будут действительны 7,8 и 9 апреля 2021 года с 1:00 до 1:20. Причиной перекрытия движения стал демонтаж трех опор над проезжей частью КАД, предназначенных для размещения дорожных знаков. Отмечается, что работы будут проводиться ночью, чтобы избежать заторов. Тем не менее, автомобилистов просят заранее составлять маршрут, чтобы не пришлось ожидать открытия движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что уснувший таксист устроил массовое ДТП на КАД.