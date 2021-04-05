На Ветеранов иномарка наехала на 80-летнюю женщину

Пешехода госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В Кировском районе сегодня, 5 апреля, произошла авария, в результате которого пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Ветеранов – там иномарка наехала на 80-летнюю женщину. В результате пешеход получила травмы средней тяжести и была госпитализирована. Известно, что водитель заезжал во двор дома, когда произошло столкновение. За рулем автомобиля сидела молодая женщина, с которой теперь общаются сотрудники правоохранительных органов.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге раскрыли убийство курсанта МВД, совершенное семь лет назад. Напомним, 19-летнего парня застрелили в феврале 2014 году на улице Уточкина, когда он после учебы возвращался домой в форменном обмундировании.