Вице-губернатор Борис Пиотровский стал главой оргкомитета чемпионата РФ по фигурному катанию

Он будет отвечать за организацию мероприятия в 2021 году.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский возглавил организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в России в 2021 году с 21 по 26 декабря. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что чемпионат должен пройти в спорткомплексе «Юбилейный», прочие подробности пока не разглашаются. Благодаря ему станет понятнее, кто отправится на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Эксперты не знают, в каком формате пройдет чемпионат, так как пандемия коронавируса может внести свои коррективы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вице-губернатор Пиотровский не увидел оснований для застройки сквера в Кузнечном. Активисты продолжают борьбу за сквер, где хотят построить новое здание музея Достоевского.