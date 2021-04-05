Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в WhatsApp

Если человек попадется на уловку и передаст код, то мошенники получат доступ и к его учетной записи. Фото: unsplash

Если человек попадется на уловку и передаст код, то мошенники получат доступ и к его учетной записи. Фото: unsplash

Мошенники придумали новую схему взлома пользователей мессенджера WhatsApp. Она представляет особую опасность, поскольку в ней задействованы аккаунты близких и членов семьи.

Вначале жертве отправляют СМС с кодом авторизации и ссылкой, а после — сообщение от знакомого человека из списка контактов с просьбой переслать этот код. Если человек попадется на уловку и передаст код, то мошенники получат доступ и к его учетной записи.

При этом в СМС-сообщении с кодом присутствует предупреждение о том, что его нельзя никому сообщать.

Как сообщает портал Gizchina, взлом аккаунта пользователя работает по одинаковой схеме. Для входа в мессенджер не требуется адрес электронной посты или пароль — пользователю приходит одноразовый пароль на номер телефона. Если этот код попадет не в те руки, то злоумышленники смогут получить доступ к учетной записи и через нее обмануть других.

В случае получения такой просьбы, эксперты советуют связаться с владельцем аккаунта и сообщить о его взломе. От него потребуется войти в его аккаунт, после чего сессия на устройстве мошенников прекратится.

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