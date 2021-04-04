В России появилась новая схема банковского мошенничества

После перехода по ссылке открывается окно, в котором пользователь должен указать номер своей банковской карты. Фото: unsplash

После перехода по ссылке открывается окно, в котором пользователь должен указать номер своей банковской карты. Фото: unsplash

Мошенники обзавелись новой схемой обмана россиян — они предлагают банковским клиентам оформить вклад под высокий процент.

Как сообщает РИА Новости, преступники представляются сотрудниками банков и предлагают жертвами оформить новый вклад. Всем заинтересовавшимся они присылают ссылку на фейковый сайт онлайн-банка, где требуется ввести настоящие логин и пароль.

С помощью такой схемы мошенники получат доступ к онлайн-банку кредитных организаций. При этом они связываются с жертвами как через звонки, так и через электронную почту.

Руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева объяснила, что многие россияне уже знают, что никому нельзя сообщать коды из СМС-сообщений. Однако клиенты могут не увидеть ничего подозрительного в заманчивом предложении от банка и согласиться на оформление вклада.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыто мошенничество с оказанием правовой защиты.