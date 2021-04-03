В Петербурге раскрыто мошенничество с оказанием правовой защиты

В конце марта в полицию Адмиралтейского района обратился пенсионер 1940 года рождения, с заявлением о том, что работники компании оказывающие правовую защиту населению, ввели его в заблуждение и заключили договор на оказание юридических услуг на сумму 1 000 000 рублей, но свои обязательства не выполнили. Пожилой мужчина пояснил, что обратился в данную компанию для помощи в перерасчёте пенсионных выплат.

В результате проведения оперативно – розыскных мероприятий опергруппой экономической полиции у д. 4 по ул. Ефимова, по подозрению в совершении указанного преступления задержаны четверо граждан: 23-летний руководитель указанной организации и трое сотрудников, в возрасте от 23 до 50 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УРФ (мошенничество). Подозреваемые задержаны.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с целью установления иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медсестре и завотделением Боткинской больницы дали условный срок за мошенничество.