Медсестре и завотделением Боткинской больницы дали условный срок за мошенничество

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении заведующей отделением больницы имени Боткина и старшей медсестры отделения. Их признали виновными в мошенничестве, заведующей также вменяли статью о служебном подлоге.

Как сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов, завотделением Людмила Перетрухина и старшая медсестра Елена Журавская поспособствовали трудоустройству двух женщин на вакантные должности уборщиц зная, что последним не придется фактически выполнять работу. После они составляли и подписывали ложные табели и графики, причем уборщицы не были достоверно осведомлены о преступном плане и не получали деньги.

Все зарплаты и иные выплаты, положенные уборщицам, начислялись Перетрухиной и Журавской. Общая сумма их выплат достигла более 3,6 млн рублей. Тем самым они причинили больнице материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимые вину не признали. Суд назначил Перетрухиной 2 года условно с испытательным сроком 1 год по статье о мошенничестве, но по факту служебного предлога она освобождена от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Журавской дали 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год.

Также с работниц взыскали в пользу больницы 3,6 млн рублей.

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